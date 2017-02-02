Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем певицу Александру Стрельченко

Вас — талантливую певицу, артистичную и обаятельную, обладательницу редкого по красоте и звучанию голоса — помнят и любят миллионы людей

Премьер также отметил, что Стрельченко объездила с гастролями всю Россию, при этом "ярко и одинаково хорошо выступала как на столичной сцене, так и в сельском клубе. И всюду дарила зрителям радость и хорошее настроение, заряжала удивительной, позитивной энергией", — сказано в телеграмме.

Александра Стрельченко — вокалистка, художественный руководитель мастерской народного творчества государственного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт", народная артистка РСФСР. Её называют королевой народной песни, её шлягеры "Подари мне платок", "Когда б имел златые горы", "Кудрявая рябина", "По муромской дорожке", "Раскинулось море широко" звучали на каждом застолье. Голос этой певицы украсил фильмы "Война и мир", "Калина красная".

Судя по данным из открытых источников, Стрельченко считалась любимой певицей сразу двух генеральных секретарей ЦК КПСС — Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева.