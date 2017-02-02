ДНР: Ремонтники не могут восстановить разрушения из-за заградительного огня ВСУ
Власти Донецка сообщили, что Вооружённые силы Украины ведут заградительный артиллерийский огонь, из-за чего ремонтные службы не могут доехать до мест с разрушенной инфраструктурой города.
Обстрелами за последние недели разбиты энергокоммуникации. Ремонтные и аварийные бригады знают, где и что нужно устранить, но мы не можем выйти, так как украинская армия ведёт заградительный огонь,
Глава Донецка Алексей Кулемзин.
Отметим, 1 февраля в результате обстрелов со стороны украинской армии была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Донецк, Макеевка и прилегающие населённые пункты были полностью лишены питьевой воды. Восстановить повреждения удалось только к полуночи благодаря введённому режиму прекращения огня в районе ДАП — Ясиноватая — Авдеевка.