В ДНР сообщили об обстреле ВСУ железнодорожного вокзала в Ясиноватой
Украинская сторона открыла огонь из тяжёлой артиллерии и миномётов по железнодорожному вокзалу в Ясиноватой. Об этом сообщает оперативное командование ДНР.
Украинская сторона открыла огонь по железнодорожному вокзалу в Ясиноватой из арторудий калибром 122 мм и миномётов калибром 120 мм,
оперативное командование ДНР — об обстреле вокзала Ясиноватой.
Отмечается, что на данный момент обстрел продолжается, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Фото: © РИА "Новости"/Сергей Аверин