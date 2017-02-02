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Опубликовано 2 февраля 2017, 08:40

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ железнодорожного вокзала в Ясиноватой

Украинская сторона открыла огонь из тяжёлой артиллерии и миномётов по железнодорожному вокзалу в Ясиноватой. Об этом сообщает оперативное командование ДНР.

Украинская сторона открыла огонь по железнодорожному вокзалу в Ясиноватой из арторудий калибром 122 мм и миномётов калибром 120 мм,

оперативное командование ДНР — об обстреле вокзала Ясиноватой.

Отмечается, что на данный момент обстрел продолжается, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Аверин

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Олеся Сучилкина
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