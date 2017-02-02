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Регион
Опубликовано 2 февраля 2017, 09:19

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Макеевке. Ранена женщина

Официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин сообщил об артиллерийском обстреле шахты Щегловская-Глубокая в Макеевке. Сообщается, что в результате обстрела пострадала мирная жительница города.

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Под массированный артиллерийский огонь попала шахта Щегловская-Глубокая. Ранена женщина, ей оторвало руку.

Фото: © РИА "Новости" / Сергей Аверин

Как отметил замкомандующего оперативным командованием ДНР, 1 февраля эта же шахта уже попадала под артиллерийский огонь украинских войск. Тогда ранения получили двое шахтёров.

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Мария Зарипова
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