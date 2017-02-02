Как не сделать из ребёнка невротика, или Для чего нужны настольные игры

То, что детство — особая пора в жизни человека, во многом определяющая его личность и характер дальнейших поступков, давно стало общеизвестным фактом. Именно в детстве закладываются основы умений и способностей, формируются увлечения и создаётся фундамент отношений с людьми и окружающим миром. Ребёнок осваивает информацию сумасшедшими темпами, невероятно быстро овладевает большинством необходимых навыков и без сомнений примеряет на себя всё хорошее и плохое, что предлагают ему среда и родители.

Желание воспитать юного гения или, по крайней мере, умного и способного человека вполне понятно. Многие родители, действуя из самых лучших побуждений, без всякой меры обеспечивают своих детей дополнительными умственными и физическими нагрузками, полагая, что таким образом работают на благо их будущего. Репетиторы и дополнительное образование, кружки и музыкальная школа, бассейн и спортивная секция — расписание у некоторых детей забито плотнее, чем у самого занятого взрослого!

Но не стоит поддаваться соблазну постоянного обучения, ведь в нём кроется серьёзная угроза психическому благополучию и здоровью ребёнка. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить нашумевшую книгу "Боевой гимн матери-тигрицы" американки китайского происхождения Эми Чуа, которая хорошо показывает, какими слезами, потом и кровью даётся превращение нормального ребёнка в узкоспециализированного вундеркинда.

Между тем специалисты по детской психологии как один твердят о необходимости свободного времени и развлечений в жизни ребёнка. Бытует мнение, что от трети до половины своего времени детям следует проводить за игрой. Такие огромные цифры могут вызвать ужас у ответственного родителя, но волноваться не стоит, ведь игра — это прекрасная школа жизни.

В игре ребёнок тренирует огромное количество самых разнообразных навыков. Проигрывая в голове сюжеты, он развивает свою фантазию: примеряя на себя различные роли — учится поведению в обществе, а крича и бегая по двору — тренирует координацию, сердце и различные группы мышц. И настольные игры ничуть не уступают в пользе классическим играм в куклы и "магазины", а во многом и превосходят их.

В отличие от известных всем детских забав, настольные игры предполагают наличие чёткой системы и разнообразных компонентов. Раскладывая настольную игру, ребёнок главным образом учится саморегуляции и взаимодействию с другими людьми на основе чётких, заранее заданных правил. Только не забудьте, что всем детям в первую очередь хочется стать победителями, поэтому в любой игре желательно присутствие взрослого, контролирующего соблюдение правил.

Помимо этого настольные игры обучают множеству самых различных навыков. Любые тактические игры с полем и фигурками (от шахмат до популярного "Каркассона") развивают у ребёнка стратегическое и абстрактное мышление, умение прогнозировать свои действия, находить причинно-следственные связи и оценивать риски. Игры со словами и активным групповым взаимодействием (например, "Активити" или "Крокодил") отлично "прокачивают" навыки коммуникации. А игры на скорость реакции (такие, как "Уно" или "Семь гномов") не только развивают внимательность и мелкую моторику, но и в целом благотворно сказываются на развитии нервной системы. Мир настолок огромен и разнообразен, это хобби переживает сейчас настоящий расцвет, и найти игру, подходящую именно для вашего ребёнка и его способностей, не составит никакого труда.

Но самое главное в настольных играх, вне зависимости от их жанра, возрастных ограничений и длительности, это постоянный и живой диалог с другими людьми. Это общение опосредовано общей деятельностью, то есть, по сути, является аналогом любого группового взаимодействия, будь то игра в музыкальной группе, совместный бизнес или работа в лаборатории. Взаимодействуя с другими людьми и соблюдая правила, ребёнок не просто учится дисциплине, взаимному уважению, умению выигрывать и принимать поражение. Он развивает основы важных социальных умений, благодаря которым взрослые люди становятся способны к продуктивному общению, совместной работе и созиданию.

И, конечно же, не стоит забывать, что в первую очередь настольные игры — это очень весело и интересно!

Корни творчества, креативности и нестандартного мышления лежат в детской игре. Бросьте без всякой меры муштровать своих детей, достаньте с полки настольную игру, и пусть они учатся вместе с вами!