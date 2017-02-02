Steam ждут большие изменения

Предполагается, что уже в ближайшее время популярная игровая платформа получит крупные изменения.

1 февраля 2017 года в твиттер-аккаунте Steam Database были опубликованы скриншоты нового интерфейса сервиса Steam. В сообщении говорится, что изображения были обнаружены в бета-версии обновления магазина.

Авторы публикации обратили особое внимание на то, что в имени одного из файлов присутствует термин Steam U. Сразу после утечки компания Valve выпустила обновление, которое убрало скриншоты.

These images shipped with the new Steam Client beta. Filename mentions "SteamU". Original files can be found here: https://t.co/Xea2ZuMCgO pic.twitter.com/fybGy6g6ro — Steam Database (@SteamDB) February 1, 2017

На скриншотах можно найти новые разделы магазина. Среди них есть "Кино", "Комиксы" и "ТВ".

Предполагается, что Steam U — сокращение от Steam Universal. Геймеры положительно восприняли новость о возможном обновлении.