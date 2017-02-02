ВСУ пригнали танки на встречу с ОБСЕ в Авдеевке
Жители Авдеевки распространили в Сети фотографии и видео, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по ул. Молодёжная, д. 20, наблюдатели миссии ОБСЕ проводят встречу с украинскими военными. При этом сам факт нахождения в городе танков является нарушением минских соглашений о линии разграничения сил ВСУ и ополчения.
Власти ДНР обратились к руководству СММ ОБСЕ во главе с Себастьяном Курцем с просьбой провести тщательное разбирательство по фактам, представленным на видео.
У нас формируется впечатление, что отдельные представители ОБСЕ способствуют обострению ситуации, информируя карательные силы противника, когда им наносить удары, чтобы поразить объекты жизнеобеспечения Донбасса,
официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин.
Фото: ©РИА "Новости"/Игорь Маслов