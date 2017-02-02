ВСУ пригнали танки на встречу с ОБСЕ в Авдеевке

Жители Авдеевки распространили в Сети фотографии и видео, на которых рядом с танками ВСУ в жилом секторе, по ул. Молодёжная, д. 20, наблюдатели миссии ОБСЕ проводят встречу с украинскими военными. При этом сам факт нахождения в городе танков является нарушением минских соглашений о линии разграничения сил ВСУ и ополчения.