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Опубликовано 2 февраля 2017, 11:31

Минобороны Украины заявило о гибели двух военных в Донбассе

Двое украинских военных погибли за сутки в Донбассе, 20 были ранены. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, двое украинских военных погибли, 14 бойцов были ранены, шесть получили боевые травмы,

официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Напомним, за последние несколько суток ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по городам ДНР и ЛНР, есть жертвы среди мирных граждан.

Фото: © РИА "Новости"/Ирина Геращенко

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Александра Вишнякова
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