Минобороны Украины заявило о гибели двух военных в Донбассе
Двое украинских военных погибли за сутки в Донбассе, 20 были ранены. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.
За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, двое украинских военных погибли, 14 бойцов были ранены, шесть получили боевые травмы,
официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.
Напомним, за последние несколько суток ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по городам ДНР и ЛНР, есть жертвы среди мирных граждан.
Фото: © РИА "Новости"/Ирина Геращенко