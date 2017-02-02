Снайперы ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР
Украинские снайперы открыли огонь по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики. Как рассказал официальный представитель ведомства Андрей Марочко, обстрел вёлся со стороны Катериновки, которая находится под контролем ВСУ.
ВСУ стянули к линии фронта 15 БМП, два танка, миномёты и 15 грузовиков с боеприпасами и личным составом
Марочко пояснил, что подразделения Народной милиции ЛНР никак не реагируют на провокации украинских силовиков, соблюдая минские соглашения.