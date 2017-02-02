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Регион
Опубликовано 2 февраля 2017, 14:31

В Госдуме усомнились в выходе Белоруссии из ЕАЭС и ОДКБ

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Тайсаев отметил, что в создание двух организаций вложили колоссальные силы, и выход из их состава невыгоден для Белоруссии.

Белоруссия не будет выходить из ЕАЭС и ОДКБ, ей это невыгодно, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Да не выйдет Белоруссия никогда из ЕАЭС и ОДКБ, не волнуйтесь.

Казбек Тайсаев, глава комитета ГД по делам СНГ

— Я работаю в комитете, знаю руководство Белоруссии, немного проинформирован. Мне кажется, не выйдет. Им это выгодно и нам это выгодно. Для создания этих союзов были затрачены колоссальные силы. Центр всех этих союзов – Россия, она создала и будет создавать все условия. Все спорные вопросы решаемы, — сказал Тайсаев.

Ранее СМИ сообщили, что Белоруссия готова выйти из ЕАЭС и ОДКБ. Кроме того, республика готова завершить проект Союзного государства России и Белоруссии.

В ЕАЭС входит Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. В рамках ОДКБ с перечисленными странами работает Таджикистан.

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Нонна Амбарцумян
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