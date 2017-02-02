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Опубликовано 2 февраля 2017, 12:14

Названа стоимость онлайн-подписки для Nintendo Switch

Фото: &copy; Kyodo/EAST NEWS

Фото: © Kyodo/EAST NEWS

Компания Nintendo постепенно раскрывает карты: в этот раз стала известна стоимость онлайн-подписки для новой консоли.

Подписка понадобится тем, кто решит играть по сети со своими друзьями, а также воспользоваться услугами Nintendo, среди которых есть текстовый и голосовой чаты.

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За годовой абонемент придётся заплатить от 17 до 26 долларов.

Подписка понадобится тем, кто решит играть по сети со своими друзьями, а также воспользоваться услугами Nintendo, среди которых есть текстовый и голосовой чаты.

Помимо этого, подписчикам доступны будут функции сетевого лобби, несколько бесплатных игр, выходивших ранее на SNES, а также специальные скидки в фирменном магазине Nintendo.

Деньги взиматься будут на поддержку сетевых функций консоли. Важным нюансом является и то, что бесплатные игры будут обновляться каждый месяц, поэтому играть в них можно будет только ограниченное время.

Старт продажи консоли Nintendo Switch состоится 3 марта 2017 года. Цена — 22 449 рублей.

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Сергей Сурепин
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