Названа стоимость онлайн-подписки для Nintendo Switch

Компания Nintendo постепенно раскрывает карты: в этот раз стала известна стоимость онлайн-подписки для новой консоли.

Подписка понадобится тем, кто решит играть по сети со своими друзьями, а также воспользоваться услугами Nintendo, среди которых есть текстовый и голосовой чаты.

За годовой абонемент придётся заплатить от 17 до 26 долларов.

Подписка понадобится тем, кто решит играть по сети со своими друзьями, а также воспользоваться услугами Nintendo, среди которых есть текстовый и голосовой чаты.

Помимо этого, подписчикам доступны будут функции сетевого лобби, несколько бесплатных игр, выходивших ранее на SNES, а также специальные скидки в фирменном магазине Nintendo.

Деньги взиматься будут на поддержку сетевых функций консоли. Важным нюансом является и то, что бесплатные игры будут обновляться каждый месяц, поэтому играть в них можно будет только ограниченное время.