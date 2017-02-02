Наша служба и опасна, и игра. Чем вооружают русский спецназ в видеоигре

FUZE — Шухрат Кесикбаев

Этот немногословный товарищ всегда снаряжён кассетным зарядом собственного изобретения. Установка крепится к поверхности, после чего пробивает в ней брешь и запускает внутрь несколько осколочных гранат. Один из самых опасных оперативников в игре. В умелых руках этот боец может в одиночку уничтожить весь отряд противника. Однако не стоит забывать о том, что у гранаты нет понятий "белого" и "чёрного". Она взорвётся, забрав с собой всех в радиусе своего поражения.

Кассетный заряд Фьюза является аналогом кассетных бомб. Снаряд представляет собой оболочку, которая при взрыве разбрасывает огромное количество взрывоопасных элементов, покрывая огромную площадь. Производство этих боеприпасов было прекращено большинством стран на основании документа о запрете накопления и производства кассетных боеприпасов, который вступил в силу с 1 августа 2010 года. Причиной запрета послужило признание использования этого типа бомб негуманным по отношению к человеку.

GLAZ — Тимур Глазков

Выполняет роль снайпера. Всегда вооружён СВД с особым оптическим прицелом "Зрачок". Его задача — уничтожение противников на дистанции, что часто вызывает трудности, ведь большинство боёв идёт в закрытом пространстве, где оптический прицел теряет свою эффективность. Но это не отменяет возможность разведки на ранней стадии игры. А пара пуль, выпущенных на упреждение, заставят противников нервно елозить в кресле.

Особенным преимуществом нашего стрелка является особый оптический прицел — ПСО "Зрачок". Он является аналогом одного из основных прицелов, имеющихся на вооружении российской армии, — ПСО-1, который был разработан в 1963 году специально для винтовки СВД. Именно её использует снайпер. Этот прицел получил популярность из-за своей универсальной прицельной сетки, которая позволяет определить расстояние до цели и взять необходимые горизонтальные поправки прямо во время стрельбы.

TACHANKIN — Александр Сенавьев

Является фанатиком вооружения советских времён. Именно поэтому всегда имеет при себе турельный ручной пулемёт Дегтярёва РП-46. Оперативник не для всех. Усидчивость — именно этим качеством должен обладать игрок, который решился играть за пулемётчика. Ваша основная задача — занять удачную позицию и ждать, когда противники сами попадут в ваш прицел.

Человек-пулемёт — это собирательный образ. Его оружие является вымышленной модификацией, сочетающей в себе особенности двух пулемётов — ДП и РП-46, — модификации ДП. Вся суть кроется в дисковом магазине. Оригинальный магазин имел вместимость в 47 патронов, что обусловлено повышенной надёжностью подачи патронов и избежания заклиниваний, в то время как у игрового аналога 61. Почему в описании пулемёт называется РП-46, неясно — это модификация ДП под ленточное питание.

Ну и, конечно же, позывной. Тачанкин — производный от тачанки — конной повозки с укреплённым станковым пулемётом. Боец использует станок для установки пулемёта. Именно по этому принципу он крепился к повозке с начала 1890-х годов.

KAPKAN — Максим Басуда

Самый незаметный боец подразделения. При себе имеет несколько самодельных ловушек на основе С4. Его задача — нейтрализовать противника на ранней стадии игры при помощи своих устройств в момент проникновения в здание. Однако на поздних стадиях игры его изобретение также полезно. Накал страстей повышается, а кровь пульсирует в висках. Зазевавшийся противник может попросту не заметить расставленные вами ловушки.

Кстати, о C-4 — пластичных взрывчатых веществах. Именно они являются основным компонентом устройства. Принцип работы прост. К взрывчатке подключено устройство подачи тока, соединённое с лазерной растяжкой, — как только прерывается луч, происходит детонация. Реальных аналогов данного устройства не существует, но самодельная взрывчатка — частая гостья военных действий.

Разработчики создали гротескных персонажей, явно опираясь на стереотипы о богатстве загадочной русской души. Это отражено во всём, начиная с имён и позывных персонажей и заканчивая их обмундированием. Хорошо это или плохо, судить вам. Но помните, что игра сильно отличается от действительности.