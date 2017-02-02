Захарова высмеяла представителей ОБСЕ, "не заметивших" танки ВСУ в Авдеевке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась на своей странице в "Фейсбук" фотографией военного корреспондента Александра Коца, на которой запечатлены украинские танки в жилом секторе города Авдеевки в Донбассе. Также на фото есть и представители ОБСЕ, которые должны были следить за тем, чтобы украинская бронетехника не заходила в город.
Есть такая работа — танки не замечать,
Мария Захарова
Фото: ©РИА "Новости"/Виталий Белоусов
Напомним, жители Авдеевки выложили в Сеть кадры с бронетехникой внутри жилых дворов. Данный факт является нарушением минских соглашений. Однако это нарушение проходило в присутствии представителей ОБСЕ.