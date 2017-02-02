Журналист рассказал, как СМИ Украины делают выгодные им репортажи в Донбассе

Журналистка "Интера" Ирина Баглай оказалась в центре скандала из-за репортажа из Авдеевки. Её обвинили в том, что она не хотела снимать местных жителей, которые жаловались на обстрел, сняв подставного человека для сюжета. Но редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачёв рассказал Лайфу, что подобная практика не нова для украинских журналистов в Донбассе.