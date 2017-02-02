Журналист рассказал, как СМИ Украины делают выгодные им репортажи в Донбассе
Журналистка "Интера" Ирина Баглай оказалась в центре скандала из-за репортажа из Авдеевки. Её обвинили в том, что она не хотела снимать местных жителей, которые жаловались на обстрел, сняв подставного человека для сюжета. Но редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачёв рассказал Лайфу, что подобная практика не нова для украинских журналистов в Донбассе.
Жители приграничных пунктов не первые, кто мне жалуются на подобное. Во время бесед, по словам жителей, украинские журналисты всячески подталкивают людей к нужным им фразам. Присутствует и фигурный монтаж — то есть вырезается то, что нужно,
журналист Юрий Ткачёв.
Напомним, скандал вокруг украинского телеканала "Интер" разгорелся после записи Юрия Ткаченко в "Фейсбуке" о том, что один из его знакомых жителей Авдеевки узнал, что журналистка данного телеканала сняла постановочный сюжет. В частности, в качестве местной жительницы, которая просит украинские войска не оставлять Авдеевку, приехала сниматься чиновница из Мариуполя.