Counter-Strike была названа в честь канадского ТВ-сериала

Создатель самого популярного шутера раскрыл историю происхождения названия игры.

Разработчик Мин Ли заявил, что игра была названа в честь его любимого ТВ-сериала под название Counterstrike. Это шоу было снято канадцами.

Неизвестный факт: популярный соревновательный шутер был назван в честь любимого канадского ТВ-сериала Counterstrike, Мин Ли, создатель Counter-Strike.

Сериал выходил на канадском телевидении с 1990 по 1993 год. В главных ролях этого шоу снимались Кристофер Пламмер ("Девушка с татуировкой дракона") и Саймон Маккоркиндейл. По сюжету у международного промышленника Александра Аддингтона террористы похитили супругу. После этого инцидента он собрал команду для борьбы с боевиками.

Модификация Counter-Strike для шутера Half-Life разработана в 1999 году. В её создании приняли участие два человека: Мин Ли и Джесс Клиффе. В 2000 году компания приобрела модификацию и наняла разработчиков.

Сейчас Мин Ли работает в студии Facepunch. Он занимается созданием персонажей и оружия для игры Rust.