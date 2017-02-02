В ГД назвали украинский закон о ликвидации ведомств Крыма бредовой идеей

— Инициатива не новая, очередная бредовая идея, стоит воспринимать её как шутку. Это не более чем желание создать видимость влияния на Республику Крым. Всё это фикция. Очередная попытка обратить внимание на проблему, для них проблему, статуса Крыма. К этому стоит относиться, как стоит относиться ко всей украинской власти. Они потеряли чувство реальности, живут в своём мире и принимают решения, которые не соотносятся с реальной жизнью. Крымчанам не стоит ничего бояться, крымчане сегодня — граждане РФ, — сказал Козенко.