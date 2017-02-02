Цены в Steam могут вырасти в два раза

Европейская комиссия проводит расследование региональной политики Valve и связанных с ней соглашений с крупными издателями.

О проходящем расследовании Европейская комиссия сообщила в пресс-релизе. В его ходе будут проверены соглашения Valve Corporation с крупными издателями видеоигр Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax. Если выяснится, что владельцы Steam договаривались с издателями для умышленной блокировки приобретаемых игр для отдельных регионов, — это будет считаться нарушением европейского закона о конкуренции.



Цифровые копии игр Steam распространяются в виде активационных ключей. При этом обычно ключ, приобретённый в одной стране, не может быть активирован в другом регионе. Если Valve устанавливает региональные ограничения по своей воле, то это нарушение закона.

Как расследование может затронуть отечественных геймеров? Исключение региональных цен в Steam грозит тем, что цены на игры для России поднимутся почти до четырёх тысяч рублей.

Тем не менее закон допускает, что поставщик контента вправе выбирать, в каких странах может продаваться его товар. Также закон допускает и различие в ценах для разных регионов. Таким образом, если расследование докажет, что перечисленные выше издатели сами установили, в каких странах и по каким ценам будут продаваться их товары, то никаких перемен не произойдёт.