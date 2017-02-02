Цены в Steam могут вырасти в два раза
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Европейская комиссия проводит расследование региональной политики Valve и связанных с ней соглашений с крупными издателями.
О проходящем расследовании Европейская комиссия сообщила в пресс-релизе. В его ходе будут проверены соглашения Valve Corporation с крупными издателями видеоигр Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax. Если выяснится, что владельцы Steam договаривались с издателями для умышленной блокировки приобретаемых игр для отдельных регионов, — это будет считаться нарушением европейского закона о конкуренции.
Цифровые копии игр Steam распространяются в виде активационных ключей. При этом обычно ключ, приобретённый в одной стране, не может быть активирован в другом регионе. Если Valve устанавливает региональные ограничения по своей воле, то это нарушение закона.
Как расследование может затронуть отечественных геймеров?
Исключение региональных цен в Steam грозит тем, что цены на игры для России поднимутся почти до четырёх тысяч рублей.
Тем не менее закон допускает, что поставщик контента вправе выбирать, в каких странах может продаваться его товар. Также закон допускает и различие в ценах для разных регионов. Таким образом, если расследование докажет, что перечисленные выше издатели сами установили, в каких странах и по каким ценам будут продаваться их товары, то никаких перемен не произойдёт.
Ранее сообщество британских пользователей Steam уже пыталось добиться снятия регионального ограничения на платформе. Тем не менее за 2009—2013 годы им так и не удалось добиться каких-либо результатов.