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Опубликовано 2 февраля 2017, 17:45

Авторы Mass Effect и Dragon Age рассказали о новой игре

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/BioWare

Фото: © facebook.com/BioWare

Разработчики студии BioWare сообщили новые подробности о новой игре, не связанной с существующими сериями.

В недавнем финансовом отчёте EA был упомянут новый проект от BioWare. Глава компании Electronic Arts Эндрю Уилсон рассказал про игру, назвав её "приключенческим экшеном", и уточнил, что это она не будет относиться к жанру RPG. Также он сообщил ориентировочную дату релиза.

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Совершенно новая игра от BioWare выйдет до конца марта 2018 года.

Позже генеральный директор BioWare Аарон Флинн прокомментировал новость в официальном блоге. По его словам, новый проект объединит игроков "потрясающими новыми способами", а действие развернётся в новой вселенной.


Неизвестно, подразумевает ли Флинн кооперативный игровой процесс в классическом понимании или что-то ещё. В 2015 году BioWare отменила разработку другого экшена Shadow Realms, в котором игроки объединялись в команду из четырёх игроков, сражаясь против пятого.

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Станислав Погорский
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