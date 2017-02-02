Авторы Mass Effect и Dragon Age рассказали о новой игре

Разработчики студии BioWare сообщили новые подробности о новой игре, не связанной с существующими сериями.

В недавнем финансовом отчёте EA был упомянут новый проект от BioWare. Глава компании Electronic Arts Эндрю Уилсон рассказал про игру, назвав её "приключенческим экшеном", и уточнил, что это она не будет относиться к жанру RPG. Также он сообщил ориентировочную дату релиза.

Совершенно новая игра от BioWare выйдет до конца марта 2018 года.

Позже генеральный директор BioWare Аарон Флинн прокомментировал новость в официальном блоге. По его словам, новый проект объединит игроков "потрясающими новыми способами", а действие развернётся в новой вселенной.



Неизвестно, подразумевает ли Флинн кооперативный игровой процесс в классическом понимании или что-то ещё. В 2015 году BioWare отменила разработку другого экшена Shadow Realms, в котором игроки объединялись в команду из четырёх игроков, сражаясь против пятого.