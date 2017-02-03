Sony продала рекордное количество консолей PS4

За последние три месяца по всему миру было продано рекордные 9,7 миллиона консолей PS4 — продажи за тот же промежуток времени в прошлом финансовом году составляли 8,4 миллиона. Компания решила не отказываться от прогноза, по которому к концу финансового года в магазины будет поставлено 20 миллионов консолей.

При этом Game & Network Services оказалось чуть ли не единственным подразделением, которое осталось таким же прибыльным. Общие доходы компании упали на семь процентов и составили около 20 миллиардов долларов. Операционный доход, в свою очередь, упал на 55% — всего 796 миллионов. Чистая прибыль составила всего 174 миллиона долларов — почти шестикратное падение.



Хуже всего за прошедший год показало себя киноподразделение Sony Pictures — его прибыль составила 169 миллионов долларов. Виной тому провальные сборы ряда блокбастеров студии, в том числе недавнего перезапуска "Охотников на привидений". При бюджете в 144 миллиона (без учёта расходов на маркетинг) картина собрала всего 229 миллионов долларов в мировом прокате.

