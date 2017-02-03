Сотрудники крупной американской сети магазинов обманом продают б/у игры

Один из продавцов сети рассказал Kotaku, что если к ним приходит человек, который хочет купить новую игру и при этом не оформлял на неё предзаказ, то ему скажут, что в наличии остались только б/у копии, хотя на самом деле это не так. Такая же ситуация с консолями или играми со скидкой: сейчас GameStop продаёт Watch Dogs 2 по цене в 30 долларов, но покупателей "вынуждают" брать б/у диск за 55 долларов.



Отслеживаются не только общие показатели магазина, но и статистика каждого отдельного продавца. Анонимный источник Kotaku сообщает, что обсудил этот вопрос с коллегами — выяснилось, что ложь стала обыденным делом для каждого из них. Всё из-за того, что сотрудников, не соблюдающих установленные нормы, руководство GameStop грозится уволить.