Sony снизила цену на The Last Guardian почти вдвое

Эксклюзив PS4 The Last Guardian теперь доступен в магазине PS Store по цене в 2199 рублей — изначально за игру просили 3999 рублей.

The Last Guardian теперь стоит 2199 рублей. В Sony уже подтвердили, что новый ценник — это не скидка, а перманентное снижение стоимости