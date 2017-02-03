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Регион
Опубликовано 2 февраля 2017, 21:03

Число погибших при взрыве в Донецке возросло до двух, 13 ранены

По последним данным, порядка 30 человек были эвакуированы из ближайших жилых домов.

В результате взрыва в Донецке два человека погибли, 13 получили ранения различной степени тяжести.

В ликвидации последствий задействовано 33 человека личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники. 30 человек были эвакуированы из ближайших жилых домов.

Рассматривается несколько версий произошедшего. Основная из них — артиллерийский обстрел со стороны киевских боевиков,

заявил министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий Лайфу

Поисково-спасательные работы продолжаются, планируется, что к утру движение через транспортную развязку будет возобновлено.

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Сергей Макаренко
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