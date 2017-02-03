Число погибших при взрыве в Донецке возросло до двух, 13 ранены
По последним данным, порядка 30 человек были эвакуированы из ближайших жилых домов.
В результате взрыва в Донецке два человека погибли, 13 получили ранения различной степени тяжести.
В ликвидации последствий задействовано 33 человека личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники. 30 человек были эвакуированы из ближайших жилых домов.
Рассматривается несколько версий произошедшего. Основная из них — артиллерийский обстрел со стороны киевских боевиков,
заявил министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий Лайфу
Поисково-спасательные работы продолжаются, планируется, что к утру движение через транспортную развязку будет возобновлено.