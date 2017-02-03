Чуркин рассказал о взаимосвязи поездок Порошенко за рубеж с ситуацией в Донбассе
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал закономерным то, что "любое серьёзное обострение" ситуации в Донбассе совпадает с поездками украинского руководства за границу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам постпреда РФ при ООН, вместо того, чтобы прилагать силы к нормализации ситуации в Донбассе и искать разумные компромиссы в "нормандском формате" и в рамках контактной группы, Киев "пытается добиться военного решения конфликта".
Обращает на себя внимание ещё одна закономерность: любое серьёзное обострение в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис,
Виталий Чуркин.
Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев
Он также отметил, что "украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, Соединённых Штатов и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы".