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Опубликовано 2 февраля 2017, 22:44

Чуркин рассказал о взаимосвязи поездок Порошенко за рубеж с ситуацией в Донбассе

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал закономерным то, что "любое серьёзное обострение" ситуации в Донбассе совпадает с поездками украинского руководства за границу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда РФ при ООН, вместо того, чтобы прилагать силы к нормализации ситуации в Донбассе и искать разумные компромиссы в "нормандском формате" и в рамках контактной группы, Киев "пытается добиться военного решения конфликта".

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Обращает на себя внимание ещё одна закономерность: любое серьёзное обострение в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис,

Виталий Чуркин.

Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Он также отметил, что "украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, Соединённых Штатов и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы".

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Арина Демидова
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