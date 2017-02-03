В Минобороны ДНР рассказали об обстоятельствах взрыва в Донецке
Как сообщил Эдуард Басурин, местные жители слышали звук взрыва в различных районах города.
Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин рассказал об обстоятельствах взрыва в Донецке. По его словам, люди уезжали на машинах со спущенными колёсами, решив не дожидаться помощи вблизи места трагедии.
Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин предположил, что, вероятнее всего, был выпущен "Ураган".
"Скорее всего, это был "Ураган". Одиночный заряд был выпущен. Сила взрыва была огромная: его слышали и в центре города. Начали звонить, спрашивать, что произошло",
официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин о взрыве в Донецке.
По последним данным, два человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва в Донецке. Разрушен целый дом.