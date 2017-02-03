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Регион
Опубликовано 2 февраля 2017, 23:48

В Минобороны ДНР рассказали об обстоятельствах взрыва в Донецке

Как сообщил Эдуард Басурин, местные жители слышали звук взрыва в различных районах города.

Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин рассказал об обстоятельствах взрыва в Донецке. По его словам, люди уезжали на машинах со спущенными колёсами, решив не дожидаться помощи вблизи места трагедии.

Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин предположил, что, вероятнее всего, был выпущен "Ураган".

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"Скорее всего, это был "Ураган". Одиночный заряд был выпущен. Сила взрыва была огромная: его слышали и в центре города. Начали звонить, спрашивать, что произошло",

официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин о взрыве в Донецке.

По последним данным, два человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва в Донецке. Разрушен целый дом.

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Александр Лансков
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