ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2017, 00:38

Жители Донецка рассказали о взрыве

Большинство местных жителей находилось дома, когда в Донецке прогремел взрыв, в результате которого здание оказалось практически разрушенным. Люди вспоминают, как стали выбегать из квартир в том, в чём были одеты.

В результате взрыва в Донецке оказался разрушен дом по адресу Токмакская, 8. Согласно последним данным, погибли два человека, ранения получили 13. Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин ранее предположил, что в направлении многоэтажки работали системы "Ураган".

BannerImage
Александр Лансков
  • Новости
  • В мире
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar