Жители Донецка рассказали о взрыве
Большинство местных жителей находилось дома, когда в Донецке прогремел взрыв, в результате которого здание оказалось практически разрушенным. Люди вспоминают, как стали выбегать из квартир в том, в чём были одеты.
В результате взрыва в Донецке оказался разрушен дом по адресу Токмакская, 8. Согласно последним данным, погибли два человека, ранения получили 13. Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин ранее предположил, что в направлении многоэтажки работали системы "Ураган".