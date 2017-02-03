СМИ: Британского фотографа с ранением глаза эвакуировали из Авдеевки

Британский фотограф Кристофер Нанн был эвакуирован из Авдеевки и отправлен в больницу после того, как получил ранение глаза. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, Нанн несколько лет ведёт съёмки, в том числе в Донбассе. Сотрудничает со многими европейскими изданиями. Состояние фотографа в данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке наблюдатели ОБСЕ зафиксировали четыре танка Т-64, которые пригнали ВСУ. Кроме того, на дорогах заметили четыре системы залпового огня "Град", а также грузовики с крытыми отсеками.