Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2017, 10:24

На iOS стала доступна игра Билла Гейтса

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Один из самых богатых людей в мире занимался разработкой видеоигр в своей молодости.

27 января 2017 года в App Store появилась игра DONKEY.APP — мобильная версия проекта Donkey, задачей которой было продемонстрировать мощность компьютеров IBM, а также показать удобство языка программирования BASIC.

image

Свою первую игру Билл Гейтс выпустил в 1981 году

Помимо главы Microsoft разработкой проекта занимался Нил Козен, который впоследствии стал одним из первых сотрудников американской корпорации.

Игровой процесс DONKEY.APP заключается в управлении едущей по прямой гоночной машиной. Игрокам необходимо избегать столкновения с появляющимися на дороге ослами.

Приобрести игру можно в App Store за 75 рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Билл Гейтс
  • ios
  • Apple
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar