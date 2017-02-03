На iOS стала доступна игра Билла Гейтса
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Один из самых богатых людей в мире занимался разработкой видеоигр в своей молодости.
27 января 2017 года в App Store появилась игра DONKEY.APP — мобильная версия проекта Donkey, задачей которой было продемонстрировать мощность компьютеров IBM, а также показать удобство языка программирования BASIC.
Свою первую игру Билл Гейтс выпустил в 1981 году
Помимо главы Microsoft разработкой проекта занимался Нил Козен, который впоследствии стал одним из первых сотрудников американской корпорации.
Игровой процесс DONKEY.APP заключается в управлении едущей по прямой гоночной машиной. Игрокам необходимо избегать столкновения с появляющимися на дороге ослами.
Приобрести игру можно в App Store за 75 рублей.