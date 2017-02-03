Авторы GTR возобновили разработку гоночной серии

Глава студии Sector3 Studios Кристофер Спид сообщил, что работа над GTR 3 возобновлена. Проектом занимается Simbin UK — британское подразделение Sector3. Руководит второй компанией Алан Спид, брат Кристофера.

С момента выхода последней игры серии GTR прошло 11 лет

По словам разработчиков, сейчас автомобильный симулятор находится на ранней стадии производства. Кристофер Спид добавил, что они используют игровой движок Unreal Engine 4.

В компании обещают сохранить в новой части свойственный серии реализм модели поведения машин. Также студия использует наработки своей предыдущей игры RaceRoom.