Захарова назвала ночной обстрел Донецка варварским налётом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ночной обстрел Донецка украинскими силовиками.
В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Подвергся обстрелу "градами" и "ураганами". Этому варварскому налёту нет оправдания,
Мария Захарова.
Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
По мнению Захаровой, Киев нарушил не только Женевскую конвенцию, но и нормы морали. Она добавила, что только вандалы могут бомбить спящий город и ни в чём не повинных людей.
В ночь на 3 февраля украинские силовики обстреляли Донецк из "ураганов". Один из снарядов разорвался в городе. По последним данным, два человека погибли и 13 получили ранения. Разрушен целый дом.