Захарова назвала ночной обстрел Донецка варварским налётом

В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Подвергся обстрелу "градами" и "ураганами". Этому варварскому налёту нет оправдания,

По мнению Захаровой, Киев нарушил не только Женевскую конвенцию, но и нормы морали. Она добавила, что только вандалы могут бомбить спящий город и ни в чём не повинных людей.