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Опубликовано 3 февраля 2017, 07:59

Захарова назвала ночной обстрел Донецка варварским налётом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ночной обстрел Донецка украинскими силовиками.

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В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Подвергся обстрелу "градами" и "ураганами". Этому варварскому налёту нет оправдания,

Мария Захарова.

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По мнению Захаровой, Киев нарушил не только Женевскую конвенцию, но и нормы морали. Она добавила, что только вандалы могут бомбить спящий город и ни в чём не повинных людей.

В ночь на 3 февраля украинские силовики обстреляли Донецк из "ураганов". Один из снарядов разорвался в городе. По последним данным, два человека погибли и 13 получили ранения. Разрушен целый дом.

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Ирина Топоркова
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