Захарова раскритиковала Запад за молчание после обстрела журналистов в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой в адрес западных коллег и правозащитников, которые не отреагировали на обстрел украинской армией российских журналистов в Донбассе.

— Наши западные коллеги выступают инициаторами защиты. А то, что обстреляли журналистов в Донбассе, это никого не интересует. А знаете, что самое циничное? В Киеве проходит конференция по свободе СМИ. Мы расцениваем обстрел журналистов как грубое нарушение гуманитарного права.

В случае с другими организациями европейцы всегда на страже. А тут везде тишина. Видимо, хакеров всё ищут. Мы ждём сегодня объективной оценки произошедшего на площадке конференции в Киеве, организатором которой выступает ОБСЕ, — заявила Мария Захарова.