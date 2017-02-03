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Опубликовано 3 февраля 2017, 08:26

Захарова раскритиковала Запад за молчание после обстрела журналистов в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой в адрес западных коллег и правозащитников, которые не отреагировали на обстрел украинской армией российских журналистов в Донбассе.

— Наши западные коллеги выступают инициаторами защиты. А то, что обстреляли журналистов в Донбассе, это никого не интересует. А знаете, что самое циничное? В Киеве проходит конференция по свободе СМИ. Мы расцениваем обстрел журналистов как грубое нарушение гуманитарного права.

В случае с другими организациями европейцы всегда на страже. А тут везде тишина. Видимо, хакеров всё ищут. Мы ждём сегодня объективной оценки произошедшего на площадке конференции в Киеве, организатором которой выступает ОБСЕ, — заявила Мария Захарова.

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Наши западные коллеги выступают инициаторами защиты. А то, что обстреляли журналистов в Донбассе, это никого не интересует. Мы расцениваем обстрел журналистов как грубое нарушение гуманитарного права,

представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Мария Захарова также отметила, что считает цинизмом тот факт, что конференция о свободе СМИ состоится сегодня в Киеве.

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В случае с другими организациями европейцы всегда на страже. А тут везде тишина. Видимо, хакеров всё ищут. Мы ждём сегодня объективной оценки произошедшего на площадке конференции в Киеве, организатором которой выступает ОБСЕ,

представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Алексей Гладких
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