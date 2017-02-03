Захарова раскритиковала Запад за молчание после обстрела журналистов в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой в адрес западных коллег и правозащитников, которые не отреагировали на обстрел украинской армией российских журналистов в Донбассе.
— Наши западные коллеги выступают инициаторами защиты. А то, что обстреляли журналистов в Донбассе, это никого не интересует. А знаете, что самое циничное? В Киеве проходит конференция по свободе СМИ. Мы расцениваем обстрел журналистов как грубое нарушение гуманитарного права.
В случае с другими организациями европейцы всегда на страже. А тут везде тишина. Видимо, хакеров всё ищут. Мы ждём сегодня объективной оценки произошедшего на площадке конференции в Киеве, организатором которой выступает ОБСЕ, — заявила Мария Захарова.
Наши западные коллеги выступают инициаторами защиты. А то, что обстреляли журналистов в Донбассе, это никого не интересует. Мы расцениваем обстрел журналистов как грубое нарушение гуманитарного права,
представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов
Мария Захарова также отметила, что считает цинизмом тот факт, что конференция о свободе СМИ состоится сегодня в Киеве.
В случае с другими организациями европейцы всегда на страже. А тут везде тишина. Видимо, хакеров всё ищут. Мы ждём сегодня объективной оценки произошедшего на площадке конференции в Киеве, организатором которой выступает ОБСЕ,
представитель МИД РФ Мария Захарова.