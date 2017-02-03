Госдума прикроет мошенническую схему вывода средств через приставов

Комитет Госдумы по финансовому рынку изучает схему по отмыванию денежных средств с использованием третейских судов и Федеральной службы судебных приставов. Так, из-за пробелов в законодательстве в прошлом году было выведено 16 млрд рублей. Но в скором времени все законодательные лайзейки, которыми пользуются мошенники, будут прикрыты. Об этом Лайфу рассказал глава комитета Анатолий Аксаков.

— В настоящее время мы изучаем этот вопрос вместе с Центральным банком и Минфином, — рассказал он Лайфу. — Возможно, в скором времени будет создана рабочая группа по разработке соответствующих поправок в нормативные акты. Очень прискорбно, что в ней вольно или невольно участвуют третейские суды — из-за этого доверие к ним как институту может быть подорвано.