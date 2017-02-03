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Опубликовано 3 февраля 2017, 11:12

Уральские геймеры сделали танк из снега весом почти 60 тонн

Фото: &copy; VK /&nbsp;Игорь Кунгурцев

Фото: © VK / Игорь Кунгурцев

Фанаты каждый год создают легендарные военные машины для конкурса World of Tanks.

В Туринской Слободе начался праздник для мальчишек и фанатов игры в танки: здесь геймеры Игорь Кунгурцев и Яков Паньшин завершили эпичную скульптуру из снега, чтобы принять участие в конкурсе "Танковик". Он уже несколько лет проводится для фанатов игры World of Tanks. По условиям конкурса, все желающие могут сделать скульптуру на заявленную тему.

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"В этом году мы сделали КВ-5, который в своё время так и не был построен. Он остался на чертежах, поскольку был слишком тяжёл"

Танк больше трёх метров в высоту и восьми метров в длину. В этом году авторы проявили фантазию, так как условия конкурса изменились. Вместо привычных танков необходимо сделать собачью будку в танковой тематике. Геймеры определились, что сделают именно КВ-5, но необходимость делать из него будку оказалась полной неожиданностью.

Пришла идея с башенкой радиста. Дело в том, что в игре КВ-5 является уникальной машиной, он невероятно бронирован,

Игорь Кунгурцев, один из авторов скульптуры.

Только первый метр высоты скульптуры — это примерно 15–18 тонн веса, спрессованный снег настолько тяжёл. Прочность слежавшегося снега, по словам авторов скульптуры, такая, что можно хоть лезгинку танцевать.

За первое место в конкурсе организаторы обещают победителям ноутбук и 60 тысяч игровых монет.

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Сергей Сурепин
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