Известный американский телеведущий сыграл в For Honor

В рамках шоу Clueless Gamer американский комик пригласил к себе двух игроков в американский футбол.

Американский шоумен и комик Конан О’Брайен продолжает знакомиться с миром видеоигр. На этот раз в рамках своего шоу Clueless Gamer он сыграл в сетевой экшен с видом от третьего лица For Honor.

Игра посвящена сражениям, стилизованным под эпоху Средневековья.

Гостями передачи стали игроки в американский футбол: квотербек Том Брэди из "Нью-Ингленд Пэтриотс" и Дуайт Фрини из "Атланта Фэлконс".

Ранее ведущий играл в Overwatch, Battlfield 1 и Final Fantasy VX.