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Регион
Опубликовано 3 февраля 2017, 12:06

Известный американский телеведущий сыграл в For Honor

Фото:&nbsp;Скриншот с канала на Youtube/Team Coco

Фото: Скриншот с канала на Youtube/Team Coco

В рамках шоу Clueless Gamer американский комик пригласил к себе двух игроков в американский футбол.

Американский шоумен и комик Конан О’Брайен продолжает знакомиться с миром видеоигр. На этот раз в рамках своего шоу Clueless Gamer он сыграл в сетевой экшен с видом от третьего лица For Honor.

Игра посвящена сражениям, стилизованным под эпоху Средневековья.

Гостями передачи стали игроки в американский футбол: квотербек Том Брэди из "Нью-Ингленд Пэтриотс" и Дуайт Фрини из "Атланта Фэлконс".

Ранее ведущий играл в Overwatch, Battlfield 1 и Final Fantasy VX.

Игра For Honor выйдет 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Открытое бета-тестирование пройдёт с 9 по 12 февраля.

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Сергей Сурепин
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