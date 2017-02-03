Известный американский телеведущий сыграл в For Honor
Фото: Скриншот с канала на Youtube/Team Coco
В рамках шоу Clueless Gamer американский комик пригласил к себе двух игроков в американский футбол.
Американский шоумен и комик Конан О’Брайен продолжает знакомиться с миром видеоигр. На этот раз в рамках своего шоу Clueless Gamer он сыграл в сетевой экшен с видом от третьего лица For Honor.
Игра посвящена сражениям, стилизованным под эпоху Средневековья.
Гостями передачи стали игроки в американский футбол: квотербек Том Брэди из "Нью-Ингленд Пэтриотс" и Дуайт Фрини из "Атланта Фэлконс".
Ранее ведущий играл в Overwatch, Battlfield 1 и Final Fantasy VX.
Игра For Honor выйдет 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Открытое бета-тестирование пройдёт с 9 по 12 февраля.