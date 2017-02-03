Обзор приставки Nvidia Shield 2017. Космос в 4К

Что такое этот ваш Shield?

Компания Nvidia склонна определять своё устройство как медиаплеер для геймеров. И действительно, главная особенность этой консоли — воспроизведение игр с персонального компьютера или из облака.

Выглядит Shield очень приятно — приставка маленькая, лёгкая и аккуратная, она достаточно минималистичная в своём дизайне — ничего лишнего. Все порты — питание, LAN, HDMI и 2 USB — находятся с задней стороны, не портя лицевую.

Стоит отметить, что модель PRO с диском на 500 Гб осталась в старом размере, а вот классическая модель, оснащённая 16 Гб встроенной памяти, стала компактнее. Никаких иных принципиальных отличий по начинке нам обнаружить не удалось.

Важная составляющая комплектации игровой консоли — это геймпад. Геймпад Shield очень напоминает XBOX, но выполнен в более агрессивном дизайне. В руке лежит крайне удобно, большие пальцы органично ложатся на стики, а указательные — на курки. В общем, игравшие на геймпаде от "ящика" сразу почувствуют себя в своей тарелке. Такое расположение кнопок управления в принципе очень удобно, особенно для игры в шутеры. И даже после нескольких часов с геймпадом в руках пальцы не устают, так что за общую эргономику SHIELD получает твёрдую пятёрку. Кроме того, на геймпаде можно найти сенсорную панель для управления громкостью и кнопку для голосовых команд.

В комплекте идёт и пульт для управления приставкой — он простой, без особых наворотов, с крутым дизайном в характерном стиле Nvidia. Если для вас Shield — это игровая консоль, то пульт вам особо не нужен. А вот для медиаплеера штука очень удобная.

Приставка выдаёт действительно очень крутую картинку, и с этим не поспоришь. Разрешение 4K HDR обеспечивает невероятно реалистичное качество изображения, особенно что касается прорисовки мелких деталей. При наличии хорошего экрана — мы использовали для тестов телевизор Samsung 65KS9000 с дисплеем на квантовых точках — вы действительно получите картинку, близкую к идеальной.

Что внутри?

Консоль работает на самом продвинутом мобильном процессоре Nvidia — 8-ядерном Tegra X1, который действительно хорош. Игры, фильмы, стримы — всё подгружается без труда, и, говоря честно, — разница в скорости даже с приставкой Apple TV сильно в лучшую сторону. Только тут ещё и игры работают из облака, без необходимости загружать их. За всё время тестов у нас ни разу не возникло зависаний или долгой загрузки уровней, что бы мы ни запускали — от онлайнового War Thunder до последнего "Ведьмака".

Как играть-то?

Играть на Shield невероятно удобно и приятно. Приставка спокойно выдаёт 60 fps, игры грузятся быстро, не провисают, геймпад моментально реагирует на любое действие.

Играть можно тремя способами — Android-игры (там есть пара действительно отличных эксклюзивов), стриминг через Nvidia Game Stream или GeForce NOW.

Последний вариант — один из самых интересных, так как предлагает пользователю как покупать свежие релизы отдельно, так и оформить себе игровую подписку за 600 рублей в месяц.

Хочется отметить, что протестировать GeForce NOW можно абсолютно бесплатно — первый месяц денег не берут. Стоит всё же отметить, что игры в GeForce NOW не самые свежие, но зато их база очень внушительная. Ну и совсем скоро к сервису подключится и Ubisoft Uplay.

Одна из самых крутых неигровых фишек приставки — поддержка Google Assistant. А еще с Nvidia Shield можно управлять своим умным домом при помощи SmartThing Hub, анонсированного в январе на CES-2017 в Лас-Вегасе. Правда, для России сервис на данный момент официально не заявлен, да и в принципе находится на стадии разработки. Но к сведению можно принять.

А медиаплеер?

Что же касается функций медиаплеера, то на борту Nvidia Shield можно обнаружить целый набор приложений и сервисов в том числе от российских разработчиков. В их числе: онлайн-кинотеатры IVI.ru, Amediateka.ru, Megogo, ShowJet и Videomore. Доступны приложения Первого канала, НТВ и сервисов SPB TV и MTS ТВ. Ну а для детей "Сказки и книжки", "Мир сказок", "Сказки в стихах" и многое другое.

Nvidia сделали действительно очень крутое игровое устройство — с отличной производительностью, качеством картинки, скоростью работы и эргономикой. Играть на приставке просто приятно, ты не отвлекаешься на тормоза, долгую загрузку или неудобный интерфейс. Всё под рукой, всё быстро и красиво. Так что, отвечая на изначально поставленный вопрос про "медиаплеер для геймеров", — да, Nvidia Shield действительно такая приставка. И очень, очень качественная.

Напоследок уместно напомнить, что с прошлой недели приставка доступна по предзаказу. А в 18:00, сегодня, на нашем YouTube-канале будет проведен розыгрыш приставки для тех, кто не готов больше ждать.