Виртуальный мазохизм

Игры полностью уничтожили сакральность смерти. Нет страха умереть в виртуальном мире, ведь мы знаем, что нужно сохраниться перед боссом или трудным моментом. Иногда это делают за нас разработчики, заботливо расставляя автоматические сохранения везде, где нам грозит маломальская опасность. Безграничное количество попыток даёт нам чувство безнаказанности.

Серия игр Dark Souls уничтожила в нас чувство сохранности, возведя слово "хардкор" в абсолют. Умерев, мы теряем весь процесс и начинаем сначала. Право на ошибку было ущемлено. Но мы всё равно продолжаем играть в эти игры и — самое удивительное — получать удовольствие.

Забавно, что мы уже проходили этот этап в самом расцвете игровой индустрии и игровых приставок в частности. Игры были настолько зубодробительны, что сейчас, сев играть в одну из них, вы скорее всего сломаете джойстик пополам, а ваш телевизор незамедлительно окажется в ремонте.

Упал в пропасть, начни с начала. Не успел нажать кнопку, будь добр, вернись к старту . Раньше нас это не смущало. Просто не было выбора. Мы могли просидеть за видеоиграми день напролёт, а кому-то приходилось обыскивать квартиру в поисках провода питания, который преступным образом исчезал, как только наступало время сна. Чтобы часок другой под покровом ночи порубиться в приставку, мы совершали настоящие подвиги ради игр, пока родители спят.

Кстати, мой провод прятался на холодильнике. Чтобы добраться до него, мне приходилось в полной темноте двигать стул к холодильнику и аккуратно нащупывать заветный кабель. Мне удавалось делать это бесшумно, ведь любой скрип или шорох мог разбудить родителей, а волшебного ремня получать не хотелось.

В итоге я был пойман с поличным. Меня подставила кошка, которая начала злобно сигнализировать о моих ночных приключениях. Правда, взбучку я так и не получил, всё закончилось воспитательной беседой. А провод вернулся на своё законное место — к телевизору.

Давайте разберёмся, почему мы стремимся к виртуальному мазохизму?

Стремление к серьёзным испытаниям, как это ни странно, является одним из главных побуждений человеческой психики. Люди — одни из самых гибких и приспособленных существ планеты, и именно любопытство, страсть к риску и экспериментированию позволяет нам как виду осваивать новые сферы деятельности.

Прохождение тяжёлых испытаний, особенно тех, что не угрожают напрямую нашей жизни и благополучию, щедро награждаются выбросами смеси из адреналина ("гормон действия", мобилизирующий все функции организма), дофамина ("гормона удовольствия", влияющий на формирование условных рефлексов) и других веществ.

Знакомо то мимолетное радостное чувство, которое возникает, когда вы поскользнулись, но устояли на ногах? Мнимые "смерти" в компьютерных играх действуют по тому же принципу. Они не наносят вреда нашему здоровью, зато заставляют почувствовать себя на краю. И организм, обрадованный тем, что в сложной ситуации мы смогли выжить, говорит: "Отлично, дружище, держи укол гормонального коктейля и давай попробуем всё-таки победить этого монстра!"

Пришпоренные адреналиновым азартом, мы вновь и вновь мчимся вперед. Выбросы гормонов вызывают приятные чувства, и на них можно серьёзно подсесть, но не стоит волноваться. Химия тела — не внешний наркотик, и дополнительная стимуляция лишь продлит жизнь организма и пойдёт на пользу нервной системе. Постоянная угроза держит нас в напряжении, обостряет внимание и органы чувств, заставляет сосредоточиться.

Может прозвучать парадоксально, но подобные безопасные риски прокачивают активность нервной системы и положительно влияют на психическое состояние человека, заставляя его чувствовать себя живым и инициативным, приучая к активности и тренируя волю. Ведь то, что нас не убивает, делает нас сильнее. В конце концов, без риска невозможно развитие!