Владимир Путин вновь стал героем видеоигры
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В этот раз российскому президенту отведена роль человека, борющегося со стихийным бедствием.
Чилийские разработчики создали игру для смартфонов про тушение пожаров. Игра получила название "Супертанкер".
Среди ключевых персонажей есть и президент Российской Федерации Владимир Путин.
По словам разработчиков, идея включить в игру российского главу пришла им после новости о том, что МЧС РФ направило Ил-76 в Чили для помощи в борьбе с огнём.
Разработчики игр из Чили отблагодарили за помощьв тушении пожаров Владимира Путина
Напомним, 31 января 2017 года МЧС Российской Федерации направило на тушение природных пожаров в Чили самолёт Ил-76. В стране было объявлено чрезвычайное положение.