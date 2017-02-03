Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2017, 13:20

Владимир Путин вновь стал героем видеоигры

Фото: &copy;&nbsp;play.google.com

Фото: © play.google.com

В этот раз российскому президенту отведена роль человека, борющегося со стихийным бедствием.

Чилийские разработчики создали игру для смартфонов про тушение пожаров. Игра получила название "Супертанкер".

Среди ключевых персонажей есть и президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам разработчиков, идея включить в игру российского главу пришла им после новости о том, что МЧС РФ направило Ил-76 в Чили для помощи в борьбе с огнём.

image

Разработчики игр из Чили отблагодарили за помощьв тушении пожаров Владимира Путина

Напомним, 31 января 2017 года МЧС Российской Федерации направило на тушение природных пожаров в Чили самолёт Ил-76. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Путин
  • чили
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar