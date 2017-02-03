Гиви подтвердил слухи о своём ранении под Донецком

Мы-то не стреляем по городам. Мы не забываем, что там живут люди. И неважно, на каком языке они разговаривают — на украинском, на русском, – нам без разницы. Там люди. Мы воюем с передним краем. А ВСУ — с мирными жителями. Так чем же занимается ОБСЕ?