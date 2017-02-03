Гиви подтвердил слухи о своём ранении под Донецком
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранение в боях в промзоне Авдеевки. В то же время Гиви отметил, что ранение оказалось неопасным и даже позволило ему дальше руководить боями с украинской армией под Донецком.
Как уточнил Гиви, его подразделение при помощи 11-го полка армии ДНР и батальона "Спарта" под руководством командира Вохи в ходе боёв вернуло свои позиции, оставленные чуть ранее. Командир подчеркнул, что ополчение заняло линию обороны, оговорённую минскими соглашениями, и не пошло дальше в наступление.
За последние три дня я потерял четырёх бойцов, лучших бойцов. Несколько ребят получили ранения. Но будут жить, вернутся в строй. А ВСУ потеряли очень много людей и техники. Так что последняя эскалация – это месть украинской армии за потерянных бойцов,
командир батальона "Сомали" Михаил Гиви Толстых.
Последние обстрелы жилых кварталов Донецка, по мнению Гиви, тоже стали местью украинской армии за провальное наступление на ДНР. Кроме того, полковник отметил, что Запад, а в особенности ОБСЕ, которая должна предотвращать эскалацию конфликта в Донбассе, старается не замечать обстрелов мирных жителей.
Мы-то не стреляем по городам. Мы не забываем, что там живут люди. И неважно, на каком языке они разговаривают — на украинском, на русском, – нам без разницы. Там люди. Мы воюем с передним краем. А ВСУ — с мирными жителями. Так чем же занимается ОБСЕ?
командир батальона "Сомали" Михаил Гиви Толстых.