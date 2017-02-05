Парень-геймер — это удобно

Согласно исследованию, опубликованному Mail.ru прошлой весной, аудитория геймеров в России составляет более 43 миллионов человек. Более половины из них — мужчины, у 43% есть высшее образование, и только у 8% нет работы. Миф о том, что компьютерные игры делаются для неуверенных в себе прыщавых мальчиков, которым больше нечем заняться, давно развенчан. В игры сегодня играют студенты, белые воротнички и даже топ-менеджеры крупных компаний. Для девушек это означает одно: вероятность однажды обнаружить себя в отношениях с геймером довольно велика. И в этом есть ряд плюсов.

Всё не так плохо

На геймерах последнее время проводят много исследований, и некоторые из них дали интересные результаты. Данные о том, что объём внимания у любителей жанра action выше, чем у тех, кто в игры не играет, были опубликованы в Nature ещё в 2003 году. Игры также неплохо тренируют когнитивный контроль — способность управлять своим поведением. Игроку необходимо реагировать только на то, что действительно важно, отсеивая посторонние раздражители.

Художники и аниматоры трудятся над тем, чтобы на экранах всё было "как в жизни". Для успеха в игре важно понимать, просто так кусты шевелятся или там кто-то в засаде.

В жизни этот навык тоже хорошо работает. Кроме того, многие геймеры, играющие на иностранных серверах либо в оригинальной озвучке, довольно хорошо знают английский. Квесты очень часто строятся на диалогах, хочешь — не хочешь, а английский подтягивается сам собой. Хотя словарный запас геймера и может показаться несколько специфическим, игры очень помогают в изучении языков.

Ты всегда знаешь, где он

Если основным хобби вашего молодого человека являются компьютерные игры, поводов для ревности и другого беспокойства он вам практически не оставит. Риск травм за компьютером минимален, разве что туннельный синдром себе заработает. Если твой друг к тому же не особо любит тусить, то вряд ли он станет тратить время на посторонних девушек: во-первых, у него есть ты, не так ли? Во-вторых, вряд ли он после работы пойдёт пить кофе с симпатичной коллегой, потому что крипы на миду сами себя не отпушат и он всегда помнит об этом.

Многие геймеры годами преданы одной и той же игре или франшизе. Человек, способный годами восхищаться Final Fantasy и способный дождаться выхода Fallout 4, — это ли не пример верности и преданности?

Понятно, что дарить

Будь это день рождения или Новый год, а тем более 23 февраля, вопрос о подарках иногда ставит в тупик. Что дарить человеку, у которого вроде бы всё есть? Как угадать с подарком, чтобы он точно понравился?

Подарок геймеру можно сообразить на любой бюджет. Новый гаджет или мерч любимой игры могут обойтись недёшево, но точно будут оценены по достоинству. Выбор просто огромный, начиная от банальных кружек, значков и футболок и заканчивая более оригинальными вариантами — арт-буками, литографиями и эксклюзивными фигурками. Более бюджетный вариант — покупка игровой валюты, которую ваш друг сможет потратить по своему усмотрению. Даже если он принципиально не тратит настоящие деньги на игры, твою продвинутость он, скорее всего, оценит.

Игры — это бизнес

Для кого-то игры могут по-прежнему казаться раздражающей детской забавой, но те, кто делает на них деньги, только пожмут плечами на подобный выпад. Bloomberg недавно оценил стоимость компании Wargaming — разработчиков World of Tanks — в $1,5 млрд. Это очень конкурентная индустрия, в которой требуются не только программисты, но и художники, маркетологи, продюсеры, переводчики, руководители проектов… И, если твой парень в дополнение к игровому опыту ещё и неплохой специалист, это может стать отправной точкой для крутой карьеры.

Начало карьерной лестницы в игровой индустрии — это, как правило, позиция тестировщика или комьюнити-менеджера. Разработчики игр обычно не слишком бюрократизированы и при наличии хороших мозгов и готовности их применять смогут дождаться повышения довольно быстро. Так что вместо того, чтобы гнать милого от компьютера мокрой тряпкой, возможно, стоит попробовать направить его энергию в более продуктивное русло.

Ты можешь присоединиться

Это может показаться удивительным, но почти половина геймеров в России — девушки. Обычно они предпочитают более спокойные жанры вроде казуальных и социальных игр, но, кто знает, может быть, увлечение твоего молодого человека подойдёт и тебе? Сообщества геймеров сегодня — это не только непосредственно игровой процесс. Соревнования, фестивали, сходки гильдий, конференции — можно обзавестись новыми знакомствами и отлично провести время.

Говорят, убийства виртуальных монстров отлично снимают стресс, а совместное хобби укрепляет отношения. Выглядит как отличный повод попробовать.