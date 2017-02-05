Петербург в мире настолок, или Как учить детей краеведению играючи

Saint Petersburg

Помогаем Петру Первому строить столицу на болотах Кто лучше всех помогает, тот зарабатывает к концу партии больше всех очков влияния и побеждает. Петербург — единственный город, в честь которого названа одна из пятидесяти самых популярных настольных игр в мире. В этой карточной стратегии игроки нанимают или, скорее, покупают мастеров (крепостное право ещё никто не отменял), заводят дружбу с аристократами и чиновниками и финансируют строительство полезных зданий и шедевров архитектуры. Прикупить армию лесорубов и корабелов, построить верфь, Эрмитаж или даже потёмкинскую деревню, а также наладить ценные связи с императрицей и игуменом? Да без проблем. Увлекательная игра дарит внимательным родителям неисчерпаемое количество тем для интересных сопутствующих бесед об истории города и страны. А придумали её, к слову, немцы, собрав в результате в 2004 году целую коллекцию профессиональных наград.

"Мемо Санкт-Петербург"

Изучаем современные достопримечательности А это уже свой автохтонный подход к краеведению: серию игр "Мемо" выпускает петербургское издательство. Механика игры проста и хорошо знакома многим хотя бы по стандартному набору программ от "Майкрософт" для Windows. Кладём 25 пар картинок рубашкой вверх, а потом по очереди открываем по две подряд. Если они совпали — забираем и ходим ещё, если не совпали — запоминаем расположение. В наборе, посвящённом достопримечательностям Петербурга, содержится историческая справка, которая поможет разнообразить игру на развитие памяти за счёт познавательных рассказов об известных зданиях и памятниках. Кстати, авторы не забыли не только пафосные шедевры вроде Исаакиевского собора или Медного всадника, но и, к примеру, Чижика-Пыжика у Михайловского замка.

"5 вопросов: Санкт-Петербург"

Прокладываем маршрут для будущих прогулок Ещё одна петербургская игра, теперь от создателя фотопроекта Алексея Казакова, сделана в жанре викторины, но со своей изюминкой. Участникам придётся не только отвечать на каверзные вопросы о самых известных петербургских достопримечательностях, но и находить их местоположение на карте быстрее конкурентов. То, что так тяжело запоминается на школьных уроках по истории города, в игровой форме запросто оседает в памяти. А ещё участники могут одновременно подыскивать себе на карте маршруты для прогулок по историческому центру — новые знания сделают их ещё более увлекательными.

"Менеджер"

Покупаем "Юбилейный" и едем в "Асторию" за деньгами Самая популярная российская настольная игра 90-х также была посвящена Петербургу. По сути, речь идёт об адаптации мирового хита "Монополия" к местным условиям, но при этом все предприятия, которые можно было покупать, располагались в городе на Неве. Многие будущие туристы впервые узнали, что помимо "Авроры" и "Эрмитажа" в Петербурге есть Кировский завод, "Электросила", дворец спорта "Юбилейный" и фабрика "Большевичка". Правда, поиграть в тот самый "Менеджер" можно только в случае, если он случайно сохранился в чулане с тех самых времён. В современной игре с тем же дизайном названия предприятий изменили на рекламные.

Ticket to Ride: Europa

Строим железную дорогу и едем в Петроград "Билет на поезд" — ещё одна иностранная игра из мирового топа. В отличие от всех предыдущих она не посвящена одному отдельно взятому городу, зато позволяет ознакомиться с любопытной картой Европы столетней давности. Тот, кто прогуливал уроки истории или в силу возраста ещё на них не бывал, наверняка удивится, что, к примеру, Польши там нет, а столица Российской империи Петербург имеет другое название. Выставляя игрушечные вагончики на поля, оплаченные карточками того же цвета, Петроград легко соединить, к примеру, с Вильно. А прокладывая собственные маршруты и зарабатывая очки, можно попутно обсуждать, как сильно изменился город и всё, что его окружает, за какую-то сотню лет.

Pandemic

Спасаем Петербург от эпидемий

Американский создатель другого мирового настольного хита Мэтт Ликок также не забыл нанести на свою карту Петербург. Особенностью игры "Пандемия" является то, что участники соревнуются не друг против друга, а сообща — и либо вместе побеждают, либо весь мир ждёт катастрофа. А бороться приходится с четырьмя коварными вирусами, которые стремительно распространяются по городам планеты. Предварительно распределив роли, среди которых есть врач, учёный, инженер или эксперт по чрезвычайным ситуациям, игроки строят лаборатории и изобретают лекарства. И даже если в целом всё пошло не по сценарию, сохранить нормальный уровень эпидемиологической обстановки в детище Петра Великого — священный долг. Заодно можно вспомнить историю строительства Мариинской больницы или поговорить о правилах гигиены. Ведь о них не стоит забывать даже на улицах такого красивого города, как Петербург.