PS4 получит поддержку внешних жёстких дисков и обоев

В официальном блоге PlayStation сообщается , что уже сегодня участники программы тестирования PS4 получат обновление версии 4.50, в котором консоль получит поддержку внешних жёстких дисков, обоев и не только.

В качестве обоев можно устанавливать собственные скриншоты, в том числе и те, которые обработаны через программу SHAREfactory. Уточняется, что элементы меню будут хорошо различимы даже на фоне очень ярких изображений.

Кроме этого, обновление вновь изменит быстрое меню, вызываемое долгим нажатием кнопки PS на геймпаде. Теперь оно занимает ещё меньше места и позволяет управлять своими "тусовками". Также будет переделано меню оповещений: в нём больше нет деления на категории и есть подробные настройки того, какие уведомления вы хотите видеть на экране.



Наконец, 4.50 добавит поддержку воспроизведения фильмов формата 3D Blu-Ray через шлем виртуальной реальности PS VR.