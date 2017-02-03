PS4 получит поддержку внешних жёстких дисков и обоев
Для консоли PS4 вскоре будет выпущено очередное системное обновление, которое добавит давно ожидаемые функции.
В официальном блоге PlayStation сообщается, что уже сегодня участники программы тестирования PS4 получат обновление версии 4.50, в котором консоль получит поддержку внешних жёстких дисков, обоев и не только.
Теперь владельцы PS4 смогут устанавливать игры на жёсткие диски объёмом до 8 терабайт.
В качестве обоев можно устанавливать собственные скриншоты, в том числе и те, которые обработаны через программу SHAREfactory. Уточняется, что элементы меню будут хорошо различимы даже на фоне очень ярких изображений.
Кроме этого, обновление вновь изменит быстрое меню, вызываемое долгим нажатием кнопки PS на геймпаде. Теперь оно занимает ещё меньше места и позволяет управлять своими "тусовками". Также будет переделано меню оповещений: в нём больше нет деления на категории и есть подробные настройки того, какие уведомления вы хотите видеть на экране.
Наконец, 4.50 добавит поддержку воспроизведения фильмов формата 3D Blu-Ray через шлем виртуальной реальности PS VR.
Также пользователи NeoGAF заметили, что обновление добавило режим "разгона" для консоли PS4 Pro. Эта опция позволяет увеличить производительность (количество кадров в секунду) в старых играх на более мощной версии консоли. До этого поддержка Pro-версии добавлялась исключительно разработчиками игр вручную.