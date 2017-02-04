Киберспортсмен остался без работы из-за интрижек с фанатками

Профессиональный игрок Overwatch оказался в центре скандала, связанного с его отношениями с фанатками.

О скандале, развязавшемся на этой неделе, рассказал сайт Kotaku. В центре случившегося оказались два игрока командного шутера Overwatch из южнокорейской киберспортивной команды Luntic Hai.



Всё началось с появления сообщения, в котором некая девушка рассказала, что у неё были отношения с про-игроком. Когда её попросили назвать имя, она указала на Ли Тай Джуна из Lunatic Hai. Сперва он отрицал подобные связи, но позже в Сети появились фото, на которых киберспортсмен находился в компании разных поклонниц. После этого он сознался.



На волне набирающего популярность скандала другие фанатки начали выкладывать сообщения от другого члена команды, известного под ником dean. В опубликованных переписках киберспортсмен флиртовал со своими поклонницами и предлагал личную встречу.

