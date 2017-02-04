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Регион
Опубликовано 4 февраля 2017, 14:03

Киберспортсмен остался без работы из-за интрижек с фанатками

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/lunatichai

Фото: © facebook.com/lunatichai

Профессиональный игрок Overwatch оказался в центре скандала, связанного с его отношениями с фанатками.

О скандале, развязавшемся на этой неделе, рассказал сайт Kotaku. В центре случившегося оказались два игрока командного шутера Overwatch из южнокорейской киберспортивной команды Luntic Hai.


Всё началось с появления сообщения, в котором некая девушка рассказала, что у неё были отношения с про-игроком. Когда её попросили назвать имя, она указала на Ли Тай Джуна из Lunatic Hai. Сперва он отрицал подобные связи, но позже в Сети появились фото, на которых киберспортсмен находился в компании разных поклонниц. После этого он сознался.


На волне набирающего популярность скандала другие фанатки начали выкладывать сообщения от другого члена команды, известного под ником dean. В опубликованных переписках киберспортсмен флиртовал со своими поклонницами и предлагал личную встречу.

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Про-игрок Overwatch Ли Тай Джун сообщил, что уходит из киберспорта и берёт полную ответственность за непристойное поведение

Позже оба игрока опубликовали официальные сообщения, в которых извинились за то, что пользовались своей популярностью неподобающим образом. Они попросили прощения у всех, кого оскорбили своими действиями или кому причинили боль.

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Станислав Погорский
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