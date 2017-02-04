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Опубликовано 4 февраля 2017, 18:34

Дополнение для Final Fantasy XV обвинили в копировании "Могучих рейнджеров"

Фото: &copy; Кинопоиск/Могучие рейнджеры

Фото: © Кинопоиск/Могучие рейнджеры

Недавно анонсированное дополнение для Final Fantasy XV нарушило авторские права франшизы "Могучие рейнджеры".

На недавно прошедшем мероприятии в честь юбилея серии Final Fantasy компания Square Enix представила дополнение для 15-й части франшизы, которое добавит яркие костюмы для главных героев игры. Вскоре после анонса им поступили жалобы на копирование дизайна "Могучих рейнджеров".

Позже представители Square Enix подтвердили, что на сильное сходство им указали и владельцы прав на "Могучих рейнджеров". Хотя разработчики утверждают, что "они не выглядят полностью идентичными", ими было принято решение изменить дизайн костюмов, чтобы избежать возможных проблем.

Из-за схожести с костюмами "Могучих рейнджеров" дополнение для Final Fantasy XV отправится на переделку

Изначально бесплатное обновление с неуязвимыми костюмами планировали выпустить 21 февраля, теперь же его выход задержится. Разработчики рассказали, что особые костюмы игроки смогут использовать один раз в сутки.

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Станислав Погорский
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