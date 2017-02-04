Дополнение для Final Fantasy XV обвинили в копировании "Могучих рейнджеров"
Фото: © Кинопоиск/Могучие рейнджеры
Недавно анонсированное дополнение для Final Fantasy XV нарушило авторские права франшизы "Могучие рейнджеры".
На недавно прошедшем мероприятии в честь юбилея серии Final Fantasy компания Square Enix представила дополнение для 15-й части франшизы, которое добавит яркие костюмы для главных героев игры. Вскоре после анонса им поступили жалобы на копирование дизайна "Могучих рейнджеров".
Кто бы мог подумать, что Square Enix обвинили в копировании «Рейнджеров» pic.twitter.com/ocvCyhM2UH— Stas Pogorsky (@stas_hypelord) February 3, 2017
Позже представители Square Enix подтвердили, что на сильное сходство им указали и владельцы прав на "Могучих рейнджеров". Хотя разработчики утверждают, что "они не выглядят полностью идентичными", ими было принято решение изменить дизайн костюмов, чтобы избежать возможных проблем.
Из-за схожести с костюмами "Могучих рейнджеров" дополнение для Final Fantasy XV отправится на переделку
Изначально бесплатное обновление с неуязвимыми костюмами планировали выпустить 21 февраля, теперь же его выход задержится. Разработчики рассказали, что особые костюмы игроки смогут использовать один раз в сутки.