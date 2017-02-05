Microsoft отменила эксклюзивную RPG для Xbox One от авторов Fallout
Оказалось, что в самом начале своего жизненного цикла консоль Xbox One лишилась ещё одного амбициозного эксклюзива.
Студия Obsidian Entertainment, известная по множеству ролевых игр вроде Fallout: New Vegas и Star Wars: Knights of the Old Republic 2, разрабатывала RPG-эксклюзив для Xbox One под названием Stormlands. Игру планировали выпустить к началу продаж консоли, но в итоге она была отменена.
В интервью IGN основатель студии Фергюс Уркхарт рассказал, что у проекта попросту не было защитников на стороне издателя.
— Всё зависит от бюджета и от того, есть ли у вас защитник в Microsoft. Я знаю игры, у которых был защитник, и их отменяли уже после того, как было потрачено 80 миллионов долларов… Были и проекты с бюджетом в 10 миллионов, которые с помощью защитника добились расширения до 60 миллионов и в итоге были выпущены.
Босс Obsidian заявил, что их ролевую игру, эксклюзивную для Xbox One, отменили из-за "отсутствия адвоката"
Напоследок Уркхарт вспомнил культовую RPG Baldur’s Gate. Если бы у студии не было верящего в них человека, ролевая игра, признанная классикой жанра, могла бы и не увидеть свет.
На данный момент Obsidian занята разработкой изометрической RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire.