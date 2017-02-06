Для Mafia 3 выпустят три сюжетных дополнения

Первое дополнение называется Faster Baby! В нём будет рассказана история убийства, которая развернётся в ранее недоступной части города. Главный герой Линкольн объединится с Рокси Лаво в борьбе против продажного шерифа, портящего жизнь борцам за гражданские права. Помимо дополнительной истории, будут добавлены новые механики и внутриигровые события.



Stones Unturned, в свою очередь покажет ещё одно совместное дело Линкольна с агентом ЦРУ Донованом, которое станет кульминацией истории мести, начатой во Вьетнаме. Фанаты предполагают, что в игру также добавят новую локацию.



Наконец, сюжет третьего дополнения Sign of the Times будет завязан на череде ритуальных убийств, совершённых таинственной сектой, которая приводит в ужас жителей Нью-Бордо. На эту миссию Линкольн согласится по просьбе отца Джеймса.