Для Mafia 3 выпустят три сюжетных дополнения
Стали известны подробности и даты выхода трёх сюжетных дополнений для экшена Mafia 3.
Первое дополнение называется Faster Baby! В нём будет рассказана история убийства, которая развернётся в ранее недоступной части города. Главный герой Линкольн объединится с Рокси Лаво в борьбе против продажного шерифа, портящего жизнь борцам за гражданские права. Помимо дополнительной истории, будут добавлены новые механики и внутриигровые события.
Stones Unturned, в свою очередь покажет ещё одно совместное дело Линкольна с агентом ЦРУ Донованом, которое станет кульминацией истории мести, начатой во Вьетнаме. Фанаты предполагают, что в игру также добавят новую локацию.
Наконец, сюжет третьего дополнения Sign of the Times будет завязан на череде ритуальных убийств, совершённых таинственной сектой, которая приводит в ужас жителей Нью-Бордо. На эту миссию Линкольн согласится по просьбе отца Джеймса.
Дополнение Faster Baby! для Mafia 3 выйдет в марте, а Unturned и Sign of the Times — в мае этого года.
Mafia 3 была выпущена на PC, PS4 и Xbox One 7 октября прошлого года.