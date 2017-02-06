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Опубликовано 6 февраля 2017, 06:36

Для Mafia 3 выпустят три сюжетных дополнения

Кадр видео &ldquo;youtube.com/TheBrainDit&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/TheBrainDit”. Скриншот © L!FE

Стали известны подробности и даты выхода трёх сюжетных дополнений для экшена Mafia 3.

Первое дополнение называется Faster Baby! В нём будет рассказана история убийства, которая развернётся в ранее недоступной части города. Главный герой Линкольн объединится с Рокси Лаво в борьбе против продажного шерифа, портящего жизнь борцам за гражданские права. Помимо дополнительной истории, будут добавлены новые механики и внутриигровые события.


Stones Unturned, в свою очередь покажет ещё одно совместное дело Линкольна с агентом ЦРУ Донованом, которое станет кульминацией истории мести, начатой во Вьетнаме. Фанаты предполагают, что в игру также добавят новую локацию.


Наконец, сюжет третьего дополнения Sign of the Times будет завязан на череде ритуальных убийств, совершённых таинственной сектой, которая приводит в ужас жителей Нью-Бордо. На эту миссию Линкольн согласится по просьбе отца Джеймса.

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Дополнение Faster Baby! для Mafia 3 выйдет в марте, а Unturned и Sign of the Times — в мае этого года.

Кадр видео “youtube.com/TheBrainDit”. Скриншот © L!FE

Mafia 3 была выпущена на PC, PS4 и Xbox One 7 октября прошлого года.

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Станислав Погорский
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