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Опубликовано 4 февраля 2017, 07:18

Депутат Рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну за две недели

В Донбассе "мощнейшим обстрелам" подвергаются города Донецк, Авдеевка и Макеевка и гибнут "мирные украинцы", в то время как президент Украины Пётр Порошенко перед выборами обещал закончить войну всего за две недели, написал депутат Верховной рады Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

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"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе",

депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.

Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Депутат отметил, что, пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

"Друг против друга стоят десятки тысяч вооружённых до зубов людей, и гарантировать, что даже мелкая стычка не перерастёт в очередную полномасштабную эскалацию, практически нереально",

депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.

По словам Новинского, представители оппозиции со своей стороны готовы к мирному обсуждению вариантов разрешения кризиса на юго-востоке страны.

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