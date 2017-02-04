Депутат Рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну за две недели
В Донбассе "мощнейшим обстрелам" подвергаются города Донецк, Авдеевка и Макеевка и гибнут "мирные украинцы", в то время как президент Украины Пётр Порошенко перед выборами обещал закончить войну всего за две недели, написал депутат Верховной рады Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".
"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе",
депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.
Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко
Депутат отметил, что, пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.
"Друг против друга стоят десятки тысяч вооружённых до зубов людей, и гарантировать, что даже мелкая стычка не перерастёт в очередную полномасштабную эскалацию, практически нереально",
депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.
По словам Новинского, представители оппозиции со своей стороны готовы к мирному обсуждению вариантов разрешения кризиса на юго-востоке страны.