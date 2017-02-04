"Челси" унизил своего легендарного вратаря на глазах у Слуцкого (видео)

"Арсенал" в преддверии поединка остался без своего главного тренера: Арсена Венгера отстранили на четыре матча после толчка судьи встречи против "Бёрнли". Француз руководил действиями своей команды через специальную гарнитуру, сидя на верхотуре стадиона "Стэмфорд Бридж".

Счёт в матче открыл после спорного гола защитник хозяев Алонсо Маркос (воспитанник мадридского "Реала)", во время решающего удара головой "вырубивший" локтем Эктора Бельерина (воспитанника "Барселоны").

Несмотря на то что голевые моменты у номинальных гостей были, второй мяч забили бережливо отнёсшиеся к своим возможностям игроки "Челси". Фактически гол из ничего создал Эден Азар, дошедший до ворот Петра Чеха в одиночку с центра поля.