"Челси" унизил своего легендарного вратаря на глазах у Слуцкого (видео)
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В центральном матче 24-го тура английской Премьер-лиги футбольный лондонский клуб победил "Арсенал" (3:1).
"Арсенал" в преддверии поединка остался без своего главного тренера: Арсена Венгера отстранили на четыре матча после толчка судьи встречи против "Бёрнли". Француз руководил действиями своей команды через специальную гарнитуру, сидя на верхотуре стадиона "Стэмфорд Бридж".
Счёт в матче открыл после спорного гола защитник хозяев Алонсо Маркос (воспитанник мадридского "Реала)", во время решающего удара головой "вырубивший" локтем Эктора Бельерина (воспитанника "Барселоны").
Несмотря на то что голевые моменты у номинальных гостей были, второй мяч забили бережливо отнёсшиеся к своим возможностям игроки "Челси". Фактически гол из ничего создал Эден Азар, дошедший до ворот Петра Чеха в одиночку с центра поля.
После этого вопрос о победителе был снят. В конце команды обменялись голами Сеска Фабрегаса и Оливье Жиру — 3:1. Причём Фабрегас забросил мяч "за шиворот" оставившему ворота без присмотра Чеху, испытавшему настоящее унижение в матче против своего бывшего клуба, в составе которого чешский голкипер стал легендой "Челси" и всего британского футбола.
Благодаря победе над "Арсеналом" "Челси" оторвался от преследователей в чемпионской гонке на 12 очков
Правда, по матчу в запасе остаётся у "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Но времени на погоню у них остаётся всё меньше — до окончания сезона 14 игр.
Добавим, что наряду с Венгером на трибунах лондонского стадиона находился его коллега Леонид Слуцкий. По слухам, он может вскоре получить работу в клубе Романа Абрамовича.
Они встретились. Футболист и тренер КС (Самара). Теперь в Лондоне, на главном матче сезона. pic.twitter.com/7czT7uNeQV— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
Футбол. Чемпионат Англии
Челси — Арсенал — 3:1 (1:0)
Голы: Алонсо, 13 (1:0). Азар, 53 (2:0). Фабрегас, 85 (3:0). Жиру, 90+1 (3:1).