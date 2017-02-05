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Регион
Опубликовано 5 февраля 2017, 10:08

Шотландец притворился смертельно больным, чтобы собрать деньги на развлечения

В настоящий момент в отношении него сотрудники правопорядка начали расследование.

В Шотландии 19-летний молодой человек по имени Эли Стюарт опубликовал на своей страничке в "Фейсбуке" фотографию, на которой он изображён с бритой головой, лёжа на больничной койке. Он утверждал, что болен раком, и просил неравнодушных пользователей Сети перевести ему деньги на лечение.

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Шотландец прикинулся смертельно больным, чтобы собрать деньги на развлечения. Полиция начала расследование в отношении него

В результате тысячи людей бросились переводить на указанные мужчиной счета денежные средства. К сбору денег подключились даже благотворительные организации.

Как позже выяснилось, все деньги Стюарт тратил на развлечения и никакого рака у него на самом деле нет.

В настоящий момент в отношении него местная полиция начала расследование. Если мужчину признают виновным, ему грозит тюремный срок за мошенничество.

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Сергей Асташов
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