Шотландец притворился смертельно больным, чтобы собрать деньги на развлечения
В настоящий момент в отношении него сотрудники правопорядка начали расследование.
В Шотландии 19-летний молодой человек по имени Эли Стюарт опубликовал на своей страничке в "Фейсбуке" фотографию, на которой он изображён с бритой головой, лёжа на больничной койке. Он утверждал, что болен раком, и просил неравнодушных пользователей Сети перевести ему деньги на лечение.
Шотландец прикинулся смертельно больным, чтобы собрать деньги на развлечения. Полиция начала расследование в отношении него
В результате тысячи людей бросились переводить на указанные мужчиной счета денежные средства. К сбору денег подключились даже благотворительные организации.
Как позже выяснилось, все деньги Стюарт тратил на развлечения и никакого рака у него на самом деле нет.
В настоящий момент в отношении него местная полиция начала расследование. Если мужчину признают виновным, ему грозит тюремный срок за мошенничество.