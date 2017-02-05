Доля Windows 10 в игровых ПК упала ниже 50%
Хотя новая ОС активно наращивает аудиторию среди офисных ПК и ноутбуков, ей всё меньше интересуются геймеры.
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Аналитики из Net Applications выложили статистику использования операционных систем на компьютерах всего мира. Лидером всё также остаётся Windows 7, за год сократившая долю с 52,5% до 47,2%. А вот доля Windows 10 выросла с 11,9% до 25,3%. За ней следуют Windows XP (9,17%) и Windows 8.1 (6,9%), а различные версии Mac OS X удерживают около 4% рынка. За Linux всего-навсего 2,27%.
Однако рост Windows 10 связан с продажей компьютеров, где ОС предустановлена. Осознанно её выбирают всё реже.
Геймеры в последнее время меньше доверяют Windows 10, что доказывает статистика Steam — крупнейшего сервиса цифровой дистрибуции для ПК. В рядах игроков система получила 50,35% в 2016-м, но теперь охватывает лишь 49,67% игроков. Процент геймеров, выбравших Windows 7, вырос до 35,11%, но к удивлению специалистов подрос в новом году даже охват устаревшей Windows XP, которая попросту не поддерживает многие современные игры.