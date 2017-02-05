Доля Windows 10 в игровых ПК упала ниже 50%

Аналитики из Net Applications выложили статистику использования операционных систем на компьютерах всего мира. Лидером всё также остаётся Windows 7, за год сократившая долю с 52,5% до 47,2%. А вот доля Windows 10 выросла с 11,9% до 25,3%. За ней следуют Windows XP (9,17%) и Windows 8.1 (6,9%), а различные версии Mac OS X удерживают около 4% рынка. За Linux всего-навсего 2,27%.