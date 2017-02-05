Жители Швеции спасли лося, провалившегося под лёд (видео)

В Сети набирает популярность видео, как мужчина и женщина топором прорубают лёд и помогают лосю выбраться из ледяного плена на твёрдую землю.

Видео, как жители шведского города Эрншельдсвик помогли лосю, провалившемуся в полынью, за четыре дня набрало более 350 тысяч просмотров на "Ютубе".