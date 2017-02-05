Жители Швеции спасли лося, провалившегося под лёд (видео)
В Сети набирает популярность видео, как мужчина и женщина топором прорубают лёд и помогают лосю выбраться из ледяного плена на твёрдую землю.
Видео, как жители шведского города Эрншельдсвик помогли лосю, провалившемуся в полынью, за четыре дня набрало более 350 тысяч просмотров на "Ютубе".
На записи видно, что лось пытался выбраться сам, но лёд ломался под весом его тела. Это заметили местные жители, которые на коньках пробрались к полынье, топорами прорубили "дорожку" и вытолкали животное на сушу. Спасённый зверь удалился в лес.