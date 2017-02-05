Министр культуры поздравил народного артиста Виктора Ракова с юбилеем
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В своей поздравительной телеграмме Владимир Мединский отметил, что Виктор Раков создал богатую палитру ролей в театре и кино.
Министр культуры РФ поздравил с 55-летием народного артиста России Виктора Ракова.
— Вот уже многие годы Вы являетесь одним из ведущих членов труппы родного Вам "Ленкома". Вас ценят и уважают коллеги, а для молодого поколения артистов Вы стали настоящим примером самоотдачи, преданного служения избранной профессии, — говорится, в частности, в поздравительной телеграмме Владимира Мединского.
Виктор Раков родился в 1962 году в Москве. Сразу после окончания театрального института ГИТИС был принят в труппу театра "Ленком", играл в спектаклях "Ленкома" "Мудрец", "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Мистификация".
Кинороли Ракова известны по фильмам Марка Захарова "Убить дракона", "Мать" Глеба Панфилова, "Мастер и Маргарита" Юрия Кары. Играл также в картинах "Любить по-русски", "Барханов и его телохранитель", в сериалах "Закон", "Петербургские тайны", "Развязка петербургских тайн".
Звание народного артиста России Виктор Раков получил в 2003 году.